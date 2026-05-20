Названы способы снизить давление без лекарств

Люди с повышенным давлением могут тяжело переживать резкую смену погоды. Как снизить давление в такие периоды без лекарств, рассказал «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.
— Как минимум 50% пациентов с гипертонией крайне восприимчивы к колебаниям атмосферного фона. В первую очередь мы советуем снизить потребление соли до одной чайной ложки в сутки. И это стоит учитывать при потреблении продуктов, которые могут содержать скрытую соль. Также важен отказ от физической активности — марафонов, спортивных мероприятий быть не должно, — советует доктор.
Медик подчеркнул, что ни в коем случае не следует употреблять также алкогольные напитки, энергетики, крепкий чай или кофе.
KP.RU сообщил о правилах измерения давления, чтобы показания тонометра были более точными. Следует за полчаса до измерения АД исключить физическую нагрузку, курение, употребление кофеинсодержащих напитков, стрессы. Также непосредственно перед измерением нужно сесть спокойно и отдышаться пару-тройку минут. Кроме того, необходимо следить, чтобы локтевой сгиб при измерении АД находился на уровне сердца.