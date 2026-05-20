В Москве удивлены, что Армения предоставила площадку главарю киевского режима Владимиру Зеленскому для угроз в адрес России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что в РФ считают: Еревану нужно было поставить на место бывшего комика.
«Апофеозом этой одиозности стало предоставление в Ереване, в столице союзника России, стратегического партнера России, предоставление трибуны главарю нацистского киевского режима Зеленскому для того, чтобы он эту самую трибуну использовал для озвучивания совершенно омерзительных угроз в адрес России и ее народа», — резюмировал дипломат в разговоре с прессой.
Напомним, Зеленский в Армении в канун 9 Мая начал угрожать России. Также он говорил, что ВСУ сделают все, чтобы парад Победы на Красной площади в Москве не состоялся. В России заявили, что предоставление трибуны для выступления Зеленского нельзя назвать дружественным шагом. Армения должна прокомментировать и извиниться за случившееся.