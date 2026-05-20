Роскосмос: РФ и КНР договорились о взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере спутниковой навигации, направленном на обеспечение взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Договорились активно реализовывать российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026−2030 годы, обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем “ГЛОНАСС” и “Бэйдоу”, — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили совместные проекты в космосе, включая создание Россией лунной электростанции с ядерной энергетической установкой и запуск Китаем космического аппарата с российским научным прибором на борту для исследования поверхности Луны.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров в узком и расширенном форматах представители стран подписали около 40 документов, 21 из них — в присутствии Путина и Си Цзиньпина.