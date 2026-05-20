Врач дал советы россиянам, страдающим от отеков

Смена одежды может помочь при отеках ног — так, вместо капроновых колготок или узких джинсов, рекомендуется выбирать свободные хлопковые вещи. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач Ярослав Гурин.
— Синтетические носки, колготки и узкие джинсы пережимают поверхностные лимфоузлы, что затрудняет лимфоотток. Лучше выбрать широкий хлопковый низ (штаны, шорты) и хлопковые носки. Ваша одежда не должна оставлять красных следов, — посоветовал медик.
Доктор также посоветовал пить больше воды, особенно в жару. А при сильных отеках — начать носить компрессионное белье.
Телеканал «Царьград» предупредил, что отеки ног могут быть признаком серьезных заболеваний, включая сердечную недостаточность и патологии почек, венозной системы и эндокринных расстройств.