Врач дал советы россиянам, страдающим от отеков

Врач Гурин призвал отказаться от тесной одежды из синтетики при отеках.

Источник: Комсомольская правда

Смена одежды может помочь при отеках ног — так, вместо капроновых колготок или узких джинсов, рекомендуется выбирать свободные хлопковые вещи. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач Ярослав Гурин.

— Синтетические носки, колготки и узкие джинсы пережимают поверхностные лимфоузлы, что затрудняет лимфоотток. Лучше выбрать широкий хлопковый низ (штаны, шорты) и хлопковые носки. Ваша одежда не должна оставлять красных следов, — посоветовал медик.

Доктор также посоветовал пить больше воды, особенно в жару. А при сильных отеках — начать носить компрессионное белье.

Телеканал «Царьград» предупредил, что отеки ног могут быть признаком серьезных заболеваний, включая сердечную недостаточность и патологии почек, венозной системы и эндокринных расстройств.