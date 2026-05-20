Родители стали чаще выбирать онлайн-занятия для детей

Россияне стали чаще выбирать онлайн-занятия для своих детей в летний период. К такому выводу пришли школы «Фоксфорд» в результате исследования, итоги которого опубликовала «Газета.Ru».
— Если в 2025 году на вопрос о планах на лето онлайн-занятия выбирали 36% родителей, то в этом доля возросла до 54% во всех возрастных категориях. Такой формат занятий набирает популярность, так как позволяет совмещать отдых с обучением, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что родители также собираются водить своих детей на пляжи и в парки, музеи и театры, библиотеки.
Тем временем психологи рекомендуют заранее обговорить с ребёнком и установить чёткие правила использования гаджета. Полный запрет без альтернатив не работает: предлагайте замену — рисование, конструкторы или программирование, отмечает RT.