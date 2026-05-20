Россиянам дали советы по питанию в жару

Телеканал «Царьград» сообщил, что для оказания помощи при тепловом ударе необходимо переместить пострадавшего в прохладное место, обтереть тканью, смоченной в прохладной воде. Обливание холодной водой категорически не рекомендуется. Это может вызвать сосудистый спазм, шоковое состояние, увеличение артериального давления, что приведет к ишемическим расстройствам работы сердца и мозга.