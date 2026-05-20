Россиянам дали советы по питанию в жару

В жару повышается нагрузка на сердце, снизить риски проблем со здоровьем поможет выбор полезной еды и напитков. Как питаться в жару, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Екатерина Гузман.
— Алкоголь усиливает обезвоживание, сладкие газированные напитки увеличивают жажду, а энергетики и кофе повышают нагрузку на сердце и усиливают потерю жидкости. Ухудшает самочувствие жирное мясо, фастфуд, большое количество сахара, — отметила доктор.
Медик посоветовала, помимо обычной питьевой воды, пить минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, домашние морсы. И есть продукты с высоким содержанием воды: огурцы, томаты, арбуз, кабачки, листовые салаты.
Телеканал «Царьград» сообщил, что для оказания помощи при тепловом ударе необходимо переместить пострадавшего в прохладное место, обтереть тканью, смоченной в прохладной воде. Обливание холодной водой категорически не рекомендуется. Это может вызвать сосудистый спазм, шоковое состояние, увеличение артериального давления, что приведет к ишемическим расстройствам работы сердца и мозга.