Стоматолог Гудиева: головные боли после сна могут указывать на ночной бруксизм

Непроизвольное сжатие челюстей и скрежетание зубами тесно связаны с качеством сна.

Источник: Комсомольская правда

Головные боли по утрам, особенно в висках и шее, могут быть симптомом ночного бруксизма — непроизвольного сжатия челюстей. Что делать в таких ситуациях, сообщила aif.ru стоматолог-ортопед Марина Гудиева.

— Непроизвольное сжатие челюстей и скрежетание зубами тесно связаны с качеством сна. Накопленный за день стресс провоцирует мышечные спазмы ночью. Признаки бруксизма включают специфические головные боли, отдающие в виски или шею, дискомфорт в челюстном суставе, а также повышенную чувствительность или болезненность зубов, — говорит стоматолог.

Чтобы облегчить ситуацию, используют специальные защитные капы и согревающие компрессы. Также важно снизить уровень стресса и эмоционального напряжения, советует врач.

Ранее 360.ru подчеркнул, что состояние ротовой полости (зубов и десен) напрямую влияет на здоровье человека в целом. При возникновении инфекции во рту возникает угроза ее распространения во всем организме. Это в свою очередь может вызвать развитие серьезных заболеваний.