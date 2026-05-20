Биолог рассказала, как действовать при укусе гадюки

С наступлением тепла змеи становятся более активными, встретить гадюк можно во время отдыха на природе или дачных работ. О том, как действовать в случае укуса змеи, сообщила aif.ru биолог Мария Комбарова.
— Первое правило — надо лечь в горизонтальное положение. Исключены любые активные движения. Яд не следует отсасывать ртом. В первые минуты после укуса нужно постараться выдавить токсин из ранки и продезинфицировать её антисептиком, — перечислила эксперт.
Затем надо обеспечить пострадавшего обильным питьём, советует биолог. Прохладную воду следует пить дробно, по чайной ложке. Все эти действия необходимо совершать после вызова скорой помощи.
360.ru рассказал, как отличить укус ядовитой змеи. Можно отличить, визуально — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины. Кроме того, после укуса ядовитой змеи возникает резкая, быстро нарастающая боль.