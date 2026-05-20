Бьют и не щадят: москвичка Таисия Табурова, чему ее научил Шаолинь

— С детства я мечтала обучаться боевым искусствам. Все началось после просмотра мультфильма «Кунг-фу Панда», меня очень вдохновил образ Тигрицы — сильной, дисциплинированной и уверенной в себе. Я тренировалась дома перед зеркалом, пыталась повторять движения и представляла, что однажды окажусь в настоящей академии кунг-фу. А в конце 2025 года мне попалось видео девушки из шаолиньской академии, и в тот момент я поняла — если не сейчас, то уже никогда. Так я начала готовиться к поездке в Китай, — рассказала Таисия Табурова.