Бьют и не щадят: москвичка Таисия Табурова, чему ее научил Шаолинь

Москвичка Таисия Табурова недавно вернулась из Китая, где прошла недельное обучение в одной из шаолиньских академий. Таисия рассказала «Вечерней Москве», как решилась на поездку и через что ей пришлось пройти.
Девушка несколько месяцев готовилась к жесткому режиму, ежедневным тренировкам.
— С детства я мечтала обучаться боевым искусствам. Все началось после просмотра мультфильма «Кунг-фу Панда», меня очень вдохновил образ Тигрицы — сильной, дисциплинированной и уверенной в себе. Я тренировалась дома перед зеркалом, пыталась повторять движения и представляла, что однажды окажусь в настоящей академии кунг-фу. А в конце 2025 года мне попалось видео девушки из шаолиньской академии, и в тот момент я поняла — если не сейчас, то уже никогда. Так я начала готовиться к поездке в Китай, — рассказала Таисия Табурова.
Процесс подготовки у москвички занял полтора месяца. По словам Таисии, самым сложным оказалось не адаптация и привыкание к физическим нагрузкам, а моральная перестройка себя под совершенно другой ритм жизни.
— Я понимала, что меня ждут ранние подъемы, постоянная усталость и отказ от привычного комфорта. Тяжело давалась и подготовка тела: у меня не было хорошей выносливости и гибкости, а для кунг-фу это очень важно. Ближе к окончанию своего пребывания в академии я тренировалась по три раза в день, — отметила Табурова.
Девушка занималась силовыми тренировками, кардио и растяжкой, а также постепенно меняла режим сна и питания.
— В первые дни я чувствовала только сильную усталость и боль во всем теле. Но потом появилось совсем другое состояние — будто внутри становится тише. После тренировок приходило ощущение спокойствия и внутренней устойчивости, — отметила Таисия.
Сейчас Таисия активно занимается в спортзале, чтобы вернуться в Шаолинь не на неделю, а минимум на полгода.
ФАКТЫ.
Бьют и не щадят. В основе — удары руками и ногами, стойки, прыжки, блоки, растяжка, координация и работа над выносливостью;Родина кунг-фу. Монастырь Шаолинь считается родиной и хранителем кунг-фу. После выхода фильмов о нем единоборства стали популярными в Европе.