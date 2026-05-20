"Волосы встали дыбом": на Западе заявили о разладе между Трампом и Нетаньяху из-за Ирана

По сведениям источников, Дональд Трамп намерен отказаться от эскалации конфликта с Ираном. Однако Биньямин Нетаньяху выступил против. В ходе беседы он настаивал на продолжении боевых действий и проведении атак по инфраструктуре исламской республики. Израильский премьер назвал Иран ослабленным и призвал к давлению на страну.