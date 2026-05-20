В ФРГ обсуждают план защиты населения при отсутствии готовых убежищ

В Германии на фоне обновления системы гражданской защиты фактически отсутствуют действующие общественные бункеры для населения, сообщает газета Bild. При этом утверждение полноценного плана по их созданию затягивается уже более года.
По данным издания, министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт представил концепцию гражданской обороны, в рамках которой при чрезвычайных ситуациях приложение NINA должно направлять граждан к ближайшим укрытиям — станциям метро, подземным парковкам и иным защищенным объектам.
Однако, как отмечает Bild, проблема заключается в том, что в реальности система общественных убежищ в стране практически не функционирует. Муниципальные власти, по информации газеты, предупреждают о рисках такого положения дел и указывают на нехватку решений на федеральном уровне.
Глава Объединения городов и общин Германии Deutscher Städte- und Gemeindebund Андре Бергхеггер заявил, что в кризисных ситуациях основная нагрузка неизбежно ляжет на местные администрации. По его словам, их участие в планировании гражданской обороны до сих пор ограничено, а система взаимодействия между уровнями власти остается недостаточно отлаженной.
Он также подчеркнул, что при чрезвычайных сценариях — от кибератак до отключений электроэнергии и других кризисов — решения будут приниматься на местах, однако для этого требуется больше полномочий и координации. В противном случае, как отмечается, может быть потеряно критически важное время реагирования.
Ранее власти ФРГ утвердили базовые параметры программы гражданской обороны с общим бюджетом около 10 млрд евро до 2029 года. В рамках плана предусмотрены закупки оборудования, включая десятки тысяч коек и более тысячи специализированных транспортных средств, а также развитие цифровых сервисов оповещения и маршрутизации населения.
Тема гражданской защиты в Германии в последние годы вновь вышла на первый план на фоне усиления дискуссий о рисках для критической инфраструктуры и необходимости обновления систем оповещения, значительная часть которых была сокращена или законсервирована после окончания холодной войны.
