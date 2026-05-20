Плесовских: хоккеисты "Локо" говорили лишнее и провоцировали игроков "Спартака"

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты московского «Спартака» пытались наказать соперников по финалу Кубка Харламова из ярославского «Локо» за их словесные провокации. Об этом ТАСС рассказал нападающий москвичей Александр Плесовских.
«Спартак» уступил в четвертом матче серии со счетом 2:3 в овертайме. После гола в овертайме произошла массовая драка.
«Все нормально, будем продолжать играть, ничего страшного не случилось. Может, где-то лишнего их игроки сказали, и за это они получили. Просто надо думать, что говорить на льду. Началось все не просто так», — сказал Плесовских.
«Спартак» уступал по ходу матча со счетом 0:2.
«Игра соперника не изменилась никак. Просто в начале матча мы допустили свои ошибки, из-за чего и пропустили. Потом вернулись в игру, держали ее под контролем, затем неудачный рикошет, не повезло в овертайме. На каждую игру надо выходить, не вспоминая, что было в предыдущей. Каждая игра как новая, в которой нужно победить, отдать ей все силы», — пояснил Плесовских.
Следующий матч команд пройдет в Ярославле 22 мая, счет в серии до четырех побед 2−2.