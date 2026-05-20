Россиянам рассказали, как начать спортивные тренировки без вреда для здоровья

Тем, кто планирует начать занятия спортом, или возобновить тренировки после длительного перерыва, важно избегать высоких нагрузок. Например, вместо бега сначала лучше заняться ходьбой, такой совет озвучила в разговоре с «Газетой.Ru» врач Эльвира Хачирова.
— Резкое начало тренировки может вызвать внезапный подъем артериального давления и стать критической нагрузкой для сосудов. Для начала достаточно ходьбы: 20−30 минут 3 раза в неделю в спокойном темпе. Первые 2−3 недели лучше отдавать предпочтение плаванию, йоге, пилатесу или растяжке, — посоветовала доктор.
Врач напомнила, что перегрузки возможны не только для сердца, но и для суставов с мышцами. Их резкая активация грозит растяжениями и воспалениями.
Телеканал «Царьград» рассказал, что современные специалисты в области тренерской и медицинской практики все чаще обсуждают не «силу воли», а хронотипы, восстановление и постепенное начало тренировок. В этом подходе акцент делается на достижении долгосрочных результатов: постоянное движение, разумные нагрузки и получение удовольствия от процесса. Это отражается в методах, посвященных правильному выбору фитнес-направления и поддержанию мотивации, где тренировки становятся частью повседневной жизни, а не средством наказания за пропущенную диету.