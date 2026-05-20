Россиянам рассказали, как начать спортивные тренировки без вреда для здоровья

Врач Хачирова: начинать спортивные тренировки нужно не с бега, а с ходьбы.

Источник: Комсомольская правда

Тем, кто планирует начать занятия спортом, или возобновить тренировки после длительного перерыва, важно избегать высоких нагрузок. Например, вместо бега сначала лучше заняться ходьбой, такой совет озвучила в разговоре с «Газетой.Ru» врач Эльвира Хачирова.

— Резкое начало тренировки может вызвать внезапный подъем артериального давления и стать критической нагрузкой для сосудов. Для начала достаточно ходьбы: 20−30 минут 3 раза в неделю в спокойном темпе. Первые 2−3 недели лучше отдавать предпочтение плаванию, йоге, пилатесу или растяжке, — посоветовала доктор.

Врач напомнила, что перегрузки возможны не только для сердца, но и для суставов с мышцами. Их резкая активация грозит растяжениями и воспалениями.

Телеканал «Царьград» рассказал, что современные специалисты в области тренерской и медицинской практики все чаще обсуждают не «силу воли», а хронотипы, восстановление и постепенное начало тренировок. В этом подходе акцент делается на достижении долгосрочных результатов: постоянное движение, разумные нагрузки и получение удовольствия от процесса. Это отражается в методах, посвященных правильному выбору фитнес-направления и поддержанию мотивации, где тренировки становятся частью повседневной жизни, а не средством наказания за пропущенную диету.