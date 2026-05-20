Эксперт объяснила, почему KPI на самом деле мешает мотивации

Использование KPI на работе на самом деле не поможет мотивировать сотрудников, так как поощрение или наказание только за количество решенных задач не способствует исправлению ошибок. Таким мнением в разговоре с изданием RuNews24.ru специалист по организационному развитию бизнеса Наталья Гаршина.
— Слепая гонка за количественными показателями часто убивает качество и здравый смысл. Не следует прятаться за метриками: задача руководителя — обеспечивать результат через людей, давать ресурсы и убирать барьеры. Важно регулярно анализировать причины выполнения и невыполнения показателей, пресекая формализм, — уверена эксперт.
Вместо гонки за показателями специалист советует начальникам сначала выстроить среду для инициативы: прозрачность целей, признание идей, делегирование, и только затем добавлять поддерживающие метрики.
KP.RU отметил, что, когда день состоит из бесконечных однотипных действий, мозг начинает «засыпать», а задачи тянуться вечно. Превратить рутину в рабочий ресурс и сохранить концентрацию позволяет смена деятельности, которая помогает мозгу переключаться и дольше удерживать фокус. Кроме того, следует разделять однообразные задачи на короткие блоки по 25−40 минут с небольшими перерывами и заранее планировать измеримые цели.