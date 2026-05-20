Эксперт объяснила, почему KPI на самом деле мешает мотивации

KP.RU отметил, что, когда день состоит из бесконечных однотипных действий, мозг начинает «засыпать», а задачи тянуться вечно. Превратить рутину в рабочий ресурс и сохранить концентрацию позволяет смена деятельности, которая помогает мозгу переключаться и дольше удерживать фокус. Кроме того, следует разделять однообразные задачи на короткие блоки по 25−40 минут с небольшими перерывами и заранее планировать измеримые цели.