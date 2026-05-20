Стали известны новые детали убийства русской художницы в Финляндии

В финском городе Котка расследуют убийство 49-летней россиянки Александры Хинтсала. Женщину зарезал собственный муж — писатель Микко Х.
Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая. Пара воспитывала 13-летнего сына, и, по словам знакомых, внешне их отношения не вызывали опасений.
Один из приятелей семьи в соцсетях написал: «Как печально: быт и алкоголь». Однако официального подтверждения этой версии от полиции нет. Известно, что после убийства муж сам вызвал полицию, признался в содеянном и сдался. Стражи порядка разбудили сына и сообщили ему о трагедии — мальчик не слышал ссоры родителей.
Сейчас ребенка забрали в специальный семейный центр, где с ним работают психологи. Друзья Александры отмечают, что пара разделяла обязанности, любила русскую культуру, а их сын свободно говорит на обоих языках. Знакомые исключают русофобский подтекст в убийстве. Микко Х. ранее не судим, ему грозит до 12 лет тюрьмы, передает KP.ru.
Ранее сообщалось, что что пара поженилась весной 2012 года. Покойная женщина указала в своем профиле в соцсети, что она родом из России. Она изучала прикладные науки в Финляндии и около трех лет работала в учебном заведении в Коуволе.