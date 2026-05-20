Самолет НАТО заметили над восточной частью Латвии, у границы с РФ: что известно о его маршруте

Западную технику вновь зафиксировали вблизи российских границ. Рядом с РФ 20 мая кружил самолет-заправщик НАТО Airbus A330 MRTT. Он в течение продолжительного времени летал над Латвией, пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Как утверждается, самолет сделал над прибалтийской страной несколько кругов. Он летал над восточной частью Латвии.
По имеющейся информации, натовский самолет начал полет из аэропорта Кельна. Затем он направился в сторону Литвы. В итоге самолет вошел в воздушное пространство Латвии и сделал несколько кругов недалеко от российской границы.
Неделей ранее британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 был замечен вблизи Калининградской области и Белоруссии. Судно вылетело с авиабазы в Шотландии и проследовало через территории Польши и Дании. После этого самолет взял курс вдоль рубежей Калининградской области.