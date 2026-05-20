Нижегородский театр оперы и балета создаст «Садик Чайковского»

В театре напоминают, что жизнь Петра Ильича Чайковского тесно связана с Нижним Новгородом. В 1887 году отсюда он отправился в путешествие по Волге, а весной 1893 года, незадолго до смерти, провёл несколько дней у брата Анатолия. Именно здесь, любуясь разливом Оки и Волги, композитор отметил свой последний день рождения.