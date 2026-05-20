Нижегородский театр оперы и балета создаст «Садик Чайковского»

Нижегородский театр оперы и балета совместно с фондом «Земля нижегородская» запустили необычный благотворительный проект. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Нижегородской области.
Цель проекта — обустроить сад у здания театра, отдавая дань уважения Петру Ильичу Чайковскому, который не только создал выдающиеся музыкальные произведения, но и с любовью выращивал цветы.
В театре напоминают, что жизнь Петра Ильича Чайковского тесно связана с Нижним Новгородом. В 1887 году отсюда он отправился в путешествие по Волге, а весной 1893 года, незадолго до смерти, провёл несколько дней у брата Анатолия. Именно здесь, любуясь разливом Оки и Волги, композитор отметил свой последний день рождения.
В письмах и воспоминаниях современников сохранились тёплые строки о садике Чайковского — пространстве, дарившем ему вдохновение. Композитор лично высаживал растения и трепетно ухаживал за каждым цветком.
Благотворительная инициатива «Садик Чайковского» призвана увековечить эту связь музыки и природы. На средства, собранные в рамках проекта, закупят качественные саженцы, подготовят грунт и организуют высадку растений вдоль фасада театра. Фонд «Земля нижегородская» гарантирует полную прозрачность сбора и целевое использование всех пожертвований. Сбор средств продлится до 22 мая.
Всех неравнодушных также приглашают присоединиться к высадке гортензий в открытый грунт. Мероприятие открыто для поклонников творчества Чайковского, любителей оперы и балета, ценителей природы и садоводства, горожан, готовых внести вклад в благоустройство города.
Участие в высадке — это шанс провести утро на свежем воздухе в атмосфере искусства, помочь создать сад, который будет радовать жителей и гостей города долгие годы, познакомиться с единомышленниками — людьми, объединёнными любовью к музыке и природе.
Нижегородцев просят взять с собой перчатки и удобную обувь. Всё необходимое для высадки предоставят организаторы. Мероприятие пройдет на территории Нижегородского театра оперы и балета 23 мая в 10:00.
