8 русских романов вошли в рейтинг 100 лучших книг

В ежегодный список 100 лучших романов, опубликованных на английском языке, вошли восемь произведений русских авторов, следует из рейтинга британского издания The Guardian.

В ежегодный список 100 лучших романов, опубликованных на английском языке, вошли восемь произведений русских авторов, следует из рейтинга британского издания The Guardian. Часть книг была написана на английском языке, остальные представлены в переводах.

В перечень попали произведения Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Василия Гроссмана и Владимира Набокова. В топ-100 вошли как классические романы XIX-XX веков, так и тексты, созданные уже в эмиграции и изначально написанные на английском языке.

На 91-й позиции оказалась «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» занял 69-е место, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова — 66-е.

В середине списка расположились произведения Владимира Набокова: «Бледный огонь» (29-е место) и «Лолита» (25-е место), оба написаны на английском языке. Выше них оказались «Братья Карамазовы» Достоевского — 28-я позиция.

Лидирующие позиции среди русской литературы заняли «Война и мир» Льва Толстого (7-е место) и «Анна Каренина» (6-е место).

Первые три строки рейтинга заняли романы «Миддлмарч» Джордж Элиот, «Возлюбленная» Тони Моррисон и «Улисс» Джеймса Джойса.

Составление списка проводилось на основе опроса 172 экспертов — писателей, критиков и литературоведов. Каждый из них представил подборку из десяти лучших романов с ранжированием по предпочтению. Итоговый рейтинг сформирован с учетом частоты упоминаний и позиций в индивидуальных списках.

Организаторы отмечают, что в подобных подборках постепенно увеличивается доля произведений, написанных женщинами. В текущей версии списка их насчитывается 36 против 16 в начале 2000-х годов.

Рейтинг охватывает только романы, опубликованные на английском языке или в английских переводах, поэтому ряд известных мировых авторов в него не включается из-за языкового критерия отбора. Такие списки регулярно обновляются и отражают изменения литературных предпочтений экспертного сообщества.

