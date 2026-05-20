Метеоролог Позднякова: в последнюю неделю мая в Москву вернется комфортная погода

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве изнуряющая жара сменится комфортной температурой. Произойдет это совсем скоро, а после волны свежести станет прохладно, придут грозы, ливни и даже град.
В ближайшие дни в Москве погода приблизится к климатической норме, что принесет облегчение метеозависимым жителям. Снижение жары положительно скажется на самочувствии, особенно пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Уже в пятницу столицу пересечет холодный атмосферный фронт, который проявит себя кратковременными ливнями и, возможно, грозой. После этого температура воздуха понизится.
23 мая ночью от +13…+18 градусов, днем — около +25, что заметно ниже установившихся в последнюю неделю показателей. В столице воздух прогревался до +30 градусов, передает 360.ru.
А вот 21 мая синоптики прогнозируют новый температурный рекорд.
— Бывшие рекорды и в среду, и в четверг менее +30 °C, а сейчас у нас температура прогнозируется в среду, 20 мая +29…+31 °C, в четверг — +28…+30 °C. То есть температура воздуха будет на 8—9 °C выше климатической нормы и ночи будут довольно душными, — Отметила Позднякова в беседе с Rt.
24 мая температурный фон останется примерно на том же уровне, осадков не ожидается. Погода будет комфортной, а превышение нормы составит всего три-четыре градуса.
А вот к середине следующей недели значения вернутся к климатической норме.
Кстати, чрезмерное пребывание на солнце может привести не только к ожогам и преждевременному старению кожи, но и к серьёзным заболеваниям, пишет aif.ru.
Также в период летней жары стоит скорректировать питание. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему резко возрастает, а неправильное питание может усугубить риски для здоровья. В беседе с Life.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала отказаться от чая, кофе и соленых блюд.