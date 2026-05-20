Эксперт раскрыл прогноз курса доллара к концу года

Курс доллара может вырасти до 90 рублей к концу текущего года. Этому будет способствовать, в том числе, снижение ключевой ставки со стороны ЦБ, таким мнением в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился инвестиционный стратег Александр Бахтин.
— В базовом сценарии доллар будет стоить 90 рублей к концу года. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки и доходности рублевых вкладов, — считает специалист.
Среди факторов роста стоимости доллара эксперт назвал также увеличение объемов импорта и возможные геополитические колебания.
При этом, в ближайшие месяцы рубль продолжит удерживать сильные позиции благодаря высоким ценам на нефть. По данным RT, именно дорогая нефть обеспечивает значительный приток иностранной валюты в страну, в результате чего, рубль лидирует по росту курса к доллару среди остальных валют.