Терапевт Коньков: кондиционеры могут усиливать аллергические проявления

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков предупредил, что пребывание в помещении, где работает кондиционер может привести к аллергии.
Если человек здоров и температурный режим выбран правильно, то вреда в таком случае кондиционер не нанесет. Однако проблемы чаще всего возникают из-за слишком холодного воздуха, резких перепадов температуры, недостаточного обслуживания оборудования и пересушенного воздуха. Коньков отметил, что главная ошибка — установка слишком низкой температуры в жару. Если разница между улицей и помещением более 10−15 градусов, это создает дополнительную нагрузку на организм, особенно на сосуды, дыхательные пути и мышцы.
В результате люди могут жаловаться на першение в горле, заложенность носа, головную боль, мышечные спазмы или ощущение простуды. Причина в том, что холодный и сухой воздух может снижать местную защиту слизистых, делая человека более уязвимым к инфекциям.
Отдельное внимание профессор уделил пересушенному воздуху: длительная работа кондиционера снижает влажность, что приводит к пересыханию слизистых носа, глаз и дыхательных путей. Особенно это ощущают на себе офисные работники, а также люди с контактными линзами и аллергией, пишет собеседник RT.
Последние могут почувствовать, что аллергические проявления при нахождении под кондиционером усугубляются. Причина в нечищеной системе охлаждения. Если кондиционер давно не обслуживался, внутри могут скапливаться пыль, плесень, бактерии и аллергены, что способно вызвать кашель, раздражение слизистых и аллергические реакции. Особо осторожно использовать кондиционер нужно людям с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергией и сердечно-сосудистыми проблемами. Однако полностью отказываться от кондиционеров летом не стоит: в жару они помогают снизить риск перегрева и ухудшения самочувствия, особенно у пожилых и людей с хроническими болезнями. Эксперт посоветовал выбирать оптимальную температуру в пределах +22…+24 °C, при этом нужно избегать прямо направленного потока воздуха на человека.
Кстати, все эти последствия могут быть не только от работающего кондиционера в помещении, но и в автомобиле. Автоэксперт Роман Тимашов в беседе с «Газета.Ru» рассказал, как проверить работу кондиционера в машине простыми способами.
— Необходимо проверить радиатор кондиционера на целостность и чистоту, затем — оценить состояние приводного ремня: на нем не должно быть трещин, расслоений и других повреждений, — сказал Тимашов.
Кстати, уже 22 мая Москву пересечет один из холодных атмосферных фронтов, он проявит себя кратковременными ливнями. Возможна гроза, и после этого температура воздуху несколько понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах +13… +18 градусов, дневная — в пределах +25 градусов, сообщает 360.ru.
Тем не менее, гидрометцентр установил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до субботы. Прогнозируется аномальная жара до 22 мая, температура воздуха превышает норму на 7−9 градусов. Граждан предупреждают о возможных стихийных бедствиях, пишет Царьград.