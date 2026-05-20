Терапевт Коньков: кондиционеры могут усиливать аллергические проявления

Последние могут почувствовать, что аллергические проявления при нахождении под кондиционером усугубляются. Причина в нечищеной системе охлаждения. Если кондиционер давно не обслуживался, внутри могут скапливаться пыль, плесень, бактерии и аллергены, что способно вызвать кашель, раздражение слизистых и аллергические реакции. Особо осторожно использовать кондиционер нужно людям с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергией и сердечно-сосудистыми проблемами. Однако полностью отказываться от кондиционеров летом не стоит: в жару они помогают снизить риск перегрева и ухудшения самочувствия, особенно у пожилых и людей с хроническими болезнями. Эксперт посоветовал выбирать оптимальную температуру в пределах +22…+24 °C, при этом нужно избегать прямо направленного потока воздуха на человека.