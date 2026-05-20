Садовод Глущенко назвал сорта клубники, которые плодоносят до холодов

Если вы мечтаете о безупречной грядке, украшенной сочными, ароматными ягодами, которые будут радовать вплоть до наступления холодов, садовод Николай Глущенко предлагает обратить внимание на безусую клубнику (землянику). Ведь эта культура удивительно универсальна: ее кусты прекрасно впишутся в ландшафт у садовой дорожки, станут украшением в горшке у крыльца и даже порадуют урожаем, уютно расположившись на подоконнике. Но главное — безусая земляника непрерывно цветет и плодоносит практически до самых заморозков.
«Если вы новичок, для первой посадки достаточно 2−3 сорта, — рассказал aif.ru садовод. — Можно выбирать из этого списка — Александрия, Али-Баба, Барон Солемахер, Белый лебедь, Руяна, Рюген».
По словам эксперта, ягода пусть и некрупная, но зато душистая — как лесная. Урожай созревает понемногу, зато долго.
«Большинство безусых сортов произошло от альпийской формы лесной земляники — Fragaria vesca var. Alpina, — объясняет садовод. — От нее они получили отсутствие усов и ремонтантность: цветение и плодоношение почти без перерыва до холодов».
Ранее нутрициолог Светлана Зверева рассказала, от чего лечат одуванчик и крапива.