Садовод Глущенко назвал сорта клубники, которые плодоносят до холодов

Если вы мечтаете о безупречной грядке, украшенной сочными, ароматными ягодами, которые будут радовать вплоть до наступления холодов, садовод Николай Глущенко предлагает обратить внимание на безусую клубнику (землянику). Ведь эта культура удивительно универсальна: ее кусты прекрасно впишутся в ландшафт у садовой дорожки, станут украшением в горшке у крыльца и даже порадуют урожаем, уютно расположившись на подоконнике. Но главное — безусая земляника непрерывно цветет и плодоносит практически до самых заморозков.