Врач Алексенцева: длительная икота может указывать на инсульт и сахарный диабет

Телеканал «Царьград» заметил, что опасаться коротких и непродолжительных приступов икоты не стоит. Такое поведение организма может сигнализировать лишь о возможном переедании, температурных реакциях на холод, а также свидетельствовать о чрезмерном употреблении алкоголя. Однако затянувшийся приступ икоты, который продолжает больше шести часов, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем у пациента.