Врач Алексенцева: длительная икота может указывать на инсульт и сахарный диабет

Длительная икота может указывать на ряд заболеваний, в том числе, сахарный диабет и даже инсульт. Когда следует обратиться за медицинской помощью, сообщила aif.ru врач общей практики Елена Алексенцева.
— За длительной икотой могут стоять серьезные заболевания: от патологии блуждающего нерва и диафрагмальной грыжи до инсульта или рассеянного склероза. Были случаи, когда продолжительная икота была первым признаком сахарного диабета, — предупредила доктор.
По ее словам, насторожиться следует, когда икота сочетается с болью в груди, одышкой, нарушением сердечного ритма. Мешает есть, пить и спать или же появилась после травмы.
Телеканал «Царьград» заметил, что опасаться коротких и непродолжительных приступов икоты не стоит. Такое поведение организма может сигнализировать лишь о возможном переедании, температурных реакциях на холод, а также свидетельствовать о чрезмерном употреблении алкоголя. Однако затянувшийся приступ икоты, который продолжает больше шести часов, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем у пациента.