Нутрициолог Гузман: в жару в зоне риска дети, пожилые люди и животные

Пожилые люди с возрастом теряют остроту ощущения жажды, а сосуды хуже адаптируются к жаре. Это приводит к частым осложнениям: падению давления, обморокам, обострению сердечно-сосудистых и хронических неинфекционных заболеваний. Жара увеличивает нагрузку на сердце и может изменять действие некоторых лекарств, в частности диуретиков и гипотензивных препаратов. Так что им необходим регулярный контроль давления и достаточное потребление жидкости. Не рекомендуется выходить на улицу в пиковые часы жары.