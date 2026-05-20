Нутрициолог Гузман: в жару в зоне риска дети, пожилые люди и животные

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, кто имеет риск первым пострадать из-за перегрева в жаркую погоду. В зоне риска дети, пожилые люди и домашние животные.
Врач поясняет, что у детей система терморегуляции еще незрелая, поэтому они перегреваются быстрее взрослых и хуже ощущают потребность в воде. Поэтому нужно регулярно предлагать им питье. Так же категорически запрещено оставлять ребенка в машине без присмотра даже на короткое время.
Пожилые люди с возрастом теряют остроту ощущения жажды, а сосуды хуже адаптируются к жаре. Это приводит к частым осложнениям: падению давления, обморокам, обострению сердечно-сосудистых и хронических неинфекционных заболеваний. Жара увеличивает нагрузку на сердце и может изменять действие некоторых лекарств, в частности диуретиков и гипотензивных препаратов. Так что им необходим регулярный контроль давления и достаточное потребление жидкости. Не рекомендуется выходить на улицу в пиковые часы жары.
Наконец, третьими в зоне риска оказались домашние животные. Им всегда должен быть обеспечен доступ к воде и тени. Особенно опасно оставлять питомцев в закрытой машине на солнце — уже через 10−15 минут это может привести к летальному исходу, пишет Газета.ru.
Рекомендуется избегать пребывания на солнце с 12 до 16 часов, носить светлую свободную одежду из натуральных тканей и обязательно использовать головной убор. Оптимальный питьевой режим в зной предполагает употребление воды комнатной температуры из расчета не менее 40 миллилитров на килограмм веса. А вот от алкоголя, сладкой газировки и жирной пищи следует отказаться, пишет aif.ru.
Кстати, погода в Москве в ближайшие дни приблизится к климатической норме и станет более комфортной для метеозависимых людей. Снижение жары пойдет на пользу здоровью, заявила в беседе с 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Погодные условия начнут меняться уже 22 мая. По словам синоптика, этот день станет последним жарким: воздух прогреется до +28 °C, но ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает Rt.