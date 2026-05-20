Американские эсминцы с лазерным оружием приблизились к Ирану: они способны ослеплять беспилотники

Американские корабли 20 мая начали передвижение на Ближнем Востоке. В Аравийском море вблизи Ирана зафиксировали два ракетных эсминца ВМС Соединенных Штатов. По версии издания The War Zone, они оснащены лазерным оружием.
Сообщается, что американцы направили в Аравийское море эсминцы USS Spruance и USS John Finn. По утверждению источника, корабли вооружены лазерной установкой ODIN. Она служит средством для ослепления беспилотников. Лазерное оружие способно нейтрализовать датчики разведывательных систем.
Отмечается, что ВМС США установили соответствующие системы на девяти эсминцах. Их намерены использовать во время боевых действий.
США и Израиль между тем повздорили из-за плана по Ирану. Американский лидер Дональд Трамп призвал к дипломатическому урегулированию. В ответ израильский премьер Биньямин Нетаньяху настаивал на ударах по Ирану.