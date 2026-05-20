ФАС хочет сократить число посредников между рыбаками и прилавками, чтобы сделать цены «прозрачнее»

Служба проанализировала стоимость минтая, трески, горбуши и сельди.

Источник: Клопс.ru

Федеральная антимонопольная служба изучила, как меняется стоимость популярных видов рыбы от вылова до прилавка, и предложила сократить цепочку поставок. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет ТАСС в среду, 20 мая.

Антимонопольщики проверили оптовые цены крупных добывающих компаний на минтай, треску, пикшу, горбушу и тихоокеанскую сельдь. По мнению службы, сдержать подорожание поможет меньшее число посредников между промыслом, переработкой и продажей.

В России уже ввели обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией, напомнили в ведомстве. Такой механизм должен показывать движение стоимости на каждом этапе, снижать риски спекуляций и делать рынок прозрачнее. Сейчас ФАС разбирает данные, поступившие после запуска системы. После их анализа служба определит дальнейшие меры.

ФАС также занялась доставкой рыбы с Дальнего Востока по льготному железнодорожному тарифу. Условия скорректировали: субсидия должна покрывать половину стоимости перевозки и при прежнем лимите позволять отправлять больше продукции.

Эксперты прогнозировали, что к Новому году рыба и икра в России подорожают как минимум на 7%.