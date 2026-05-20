Автор песен Ваенги и Безрукова иеромонах Роман умер в аэропорту Белграда

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Автор песен Елены Ваенги, Сергея Безрукова и других, иеромонах Роман (Матюшин) умер в аэропорту Белграда. О его смерти сообщил на своей странице во «ВКонтакте» митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
«Только что сообщили, что в Белграде, в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел», — написал митрополит.
Иеромонах Роман служил на приходах в Псковской области. Песни на его стихи исполняют Жанна Бичевская, Олег Погудин, Сергей Безруков, Елена Ваенга, Александр Михайлов и другие.