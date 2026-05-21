Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на турнире серии ATP 250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Во втором круге соревнований десятая ракетка мира встретился с представителем Литвы Эдасом Бутвиласом, занимающим 253-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час и 20 минут и завершился уверенной победой казахстанца в двух сетах — 6:4, 6:3.

Благодаря этой победе Бублик вышел в четвертьфинал турнира, где его соперником станет француз Артур Риндеркнех, занимающий 24-е место в мировом рейтинге.

Бублик получил второй номер посева на турнире. Первым сеяным был американец Тэйлор Фритц (8-я ракетка мира), однако он неожиданно проиграл во втором круге австралийцу Алексею Попырину.

Общий призовой фонд турнира в Женеве составляет 612 620 евро. Победитель соревнований заработает 93 175 евро и 250 рейтинговых очков ATP. Финал турнира пройдет 23 мая.

Ранее сообщалось, что в Париже стартовал отбор на «Ролан Гаррос-2026» с участием одного казахстанца.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше