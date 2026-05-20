"Астон Вилла" впервые выиграла Лигу Европы

СТАМБУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Футболисты английской «Астон Виллы» со счетом 3:0 обыграли германский «Фрайбург» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Стамбуле.
Забитыми мячами отметились Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58).
«Астон Вилла» впервые стала победителем Лиги Европы. В 1982 году команда выиграла Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. Клуб из Бирмингема является семикратным чемпионом Англии, семикратным обладателем Кубка Англии, пятикратным победителем Кубка лиги.
Команду из Англии возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери. Для него этот финал Лиги Европы был шестым. Ранее он приводил к победе в турнире испанские «Севилью» (2014, 2015, 2016) и «Вильярреал» (2021), а также доходил до решающей встречи с английским «Арсеналом» (2019), но канониры проиграли английскому «Челси» (1:4). «Фрайбург» впервые вышел в финал еврокубка.
Английская команда в 11-й раз выиграла второй по значимости еврокубок. Чаще в Лиге Европы (ранее — Кубке УЕФА) побеждали только испанские клубы (14 раз). Из российских команд трофей завоевывали московский ЦСКА (2005) и петербургский «Зенит» (2008). В прошлом году победителем Лиги Европы стал английский «Тоттенхэм», рекорд по количеству титулов принадлежит «Севилье» (7).
«Астон Вилла» в следующем сезоне выступит в общем этапе Лиги чемпионов. В матче за Суперкубок УЕФА команда из Бирмингема сыграет с победителем финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и французским ПСЖ. Встреча состоится 30 мая в Будапеште.