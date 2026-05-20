Бывший тренер "Спартака" Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы

СТАМБУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Испанский специалист Унаи Эмери в пятый раз привел свою команду к победе в футбольной Лиге Европы в качестве главного тренера.
В финальном матче второго по значимости клубного европейского турнира английская «Астон Вилла», которую возглавляет Эмери, со счетом 3:0 обыграла германский «Фрайбург».
Испанский тренер в шестой раз вывел свою команду в финал Лиги Европы. Ранее он приводил к победе в турнире испанские «Севилью» (2014, 2015, 2016) и «Вильярреал» (2021), а также доходил до решающей встречи с английским «Арсеналом» (2019), но канониры проиграли английскому «Челси» (1:4).
Эмери является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы (ранее — Кубке УЕФА) среди тренеров. Его ближайшим преследователем является 87-летний Джованни Трапаттони, завершивший карьеру. Итальянец выигрывал турнир три раза.
Эмери 54 года, он возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года. Ранее специалист тренировал испанские «Вильярреал», «Севилью», «Валенсию», «Альмерию» и клуб «Лорка Депортива», а также французский ПСЖ и «Арсенал». Специалист с парижской командой стал чемпионом Франции, по два раза выиграл Кубок Франции, Кубок лиги и суперкубок страны.