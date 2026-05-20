Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший тренер "Спартака" Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы

Испанский специалист привел к победе во втором по значимости еврокубке английскую "Астон Виллу"

СТАМБУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Испанский специалист Унаи Эмери в пятый раз привел свою команду к победе в футбольной Лиге Европы в качестве главного тренера.

В финальном матче второго по значимости клубного европейского турнира английская «Астон Вилла», которую возглавляет Эмери, со счетом 3:0 обыграла германский «Фрайбург».

Испанский тренер в шестой раз вывел свою команду в финал Лиги Европы. Ранее он приводил к победе в турнире испанские «Севилью» (2014, 2015, 2016) и «Вильярреал» (2021), а также доходил до решающей встречи с английским «Арсеналом» (2019), но канониры проиграли английскому «Челси» (1:4).

Эмери является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы (ранее — Кубке УЕФА) среди тренеров. Его ближайшим преследователем является 87-летний Джованни Трапаттони, завершивший карьеру. Итальянец выигрывал турнир три раза.

В 2012 году Эмери возглавил московский «Спартак», но после поражения в 17-м туре чемпионата России от столичного «Динамо» (1:5) покинул команду. На тренерский мостик красно-белых вернулся Валерий Карпин, который тогда занимал пост генерального директора клуба.

Эмери 54 года, он возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года. Ранее специалист тренировал испанские «Вильярреал», «Севилью», «Валенсию», «Альмерию» и клуб «Лорка Депортива», а также французский ПСЖ и «Арсенал». Специалист с парижской командой стал чемпионом Франции, по два раза выиграл Кубок Франции, Кубок лиги и суперкубок страны.