«Спать невозможно!»: жители юга Волгограда жалуются на тревожный гул

Жители Красноармейского района Волгограда 20 мая 2026 года в соцсетях бьют тревогу из-за мощного промышленного гула. Он доносится со стороны предприятий, расположенных на окраине самого южного района областной столицы. Шум начинается с сумерек и практически не стихает до утра.
По словам очевидцев, вибрация ощущается даже в закрытых окнах, а дети просыпаются от непривычного звука. Ситуация повторяется несколько вечеров подряд. «Как будто едет бесконечный грузовой поезд», — деляться местные жители в соцсетях.
В экстренных службах и правоохранительных службах региона произошедшее пока не коментируют. К слову, вечером 20 мая в Волгограде опасности по БПЛА не объявлялось.
Ранее сообщалось о проведении масштабного форума в Волгограде.