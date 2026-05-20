«Спать невозможно!»: жители юга Волгограда жалуются на тревожный гул

Он раздается со стороны предприятий.

Жители Красноармейского района Волгограда 20 мая 2026 года в соцсетях бьют тревогу из-за мощного промышленного гула. Он доносится со стороны предприятий, расположенных на окраине самого южного района областной столицы. Шум начинается с сумерек и практически не стихает до утра.

По словам очевидцев, вибрация ощущается даже в закрытых окнах, а дети просыпаются от непривычного звука. Ситуация повторяется несколько вечеров подряд. «Как будто едет бесконечный грузовой поезд», — деляться местные жители в соцсетях.

В экстренных службах и правоохранительных службах региона произошедшее пока не коментируют. К слову, вечером 20 мая в Волгограде опасности по БПЛА не объявлялось.

Ранее сообщалось о проведении масштабного форума в Волгограде.

