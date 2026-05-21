Эксперты оценили важность бренда вуза для работодателей

Для работодателей важен не только диплом потенциального сотрудника, но и бренд университета, где он проходил обучение, рассказал директор Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Терентьев в рамках проекта «Как поступить» на Радио РБК.
«Сегодня вот такую “сигнальную функцию” на рынке труда играет не просто диплом, а бренд, который выдает диплом. Мы видим очень сильную дифференциацию в зависимости от того, какой университет дает диплом с точки зрения и зарплатной премии, и даже более качественной иерархии в траектории на рынке труда», — сказал он.
Какой вуз выбрать? Как подготовиться? Как сдать экзамены? Как справиться со стрессом? Отвечаем на вопросы о поступлении в вузы всю неделю, с 18 по 24 мая, на всех площадках РБК в проекте «Как поступить?». 21 мая в 10:30 в прямом эфире Радио РБК на ваши вопросы о ЕГЭ и ОГЭ ответит глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Присылайте свои вопросы сюда.
О том, что работодатель обращает внимание на университет, из которого выпустился потенциальный сотрудник, рассказала и HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман. «В некоторой степени мы действительно смотрим на диплом, потому что обычно для нас это сигнал, в какой среде развивался наш потенциальный сотрудник Мы понимаем, что он попал туда не просто так», — пояснила она.
Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» группы «Интерфакс» Алексей Чаплыгин отметил, что на рейтинги университетов обращают внимание не только абитуриенты, но и их родители. Однако, по его мнению, стоит учитывать не только бренд вуза в целом, но и качество программ обучения.
Отвечая на вопрос, что важно при выборе университета, Чаплыгин посоветовал «обращать внимание на то, что за ним стоит». Речь, как пояснил эксперт, идет о репутации вуза. «Это преподаватели, дни открытых дверей, работа и обучение в спецклассах», — пояснил он.
По данным за 2025 год рейтинг 100 лучших вузов России, который составила группа RAEX, возглавил МГУ им. М. В. Ломоносова. В топ-5 лучших вузов страны также вошли МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, СПбГУ, и МИФИ. При оценке ведущих вузов страны, рейтинговая компания учитывала такие факторы, как условия качественного образования, уровень востребованности выпускников на рынке труда, а также уровень научно-исследовательской деятельности университета.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».