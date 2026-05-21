Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 21 мая на Пшеничник

Православная церковь 21 мая вспоминает ученика Иисуса Христа — Иоанна Богослова. В народе отмечают день Иоанна Богослова, или Иванов день. Но есть еще одно название — Пшеничник. Все дело в том, что с 21 мая сеяли пшеницу.
Что нельзя делать 21 мая.
Запрещено одалживать хлеб и соль — это может привести к бедности. Не следует в названную дату лениться. Подобное может спровоцировать проблемы на работы. А еще 21 мая не разжигали костров. Предки верили, что это приведет к несчастьям.
Что можно делать 21 мая.
По традиции, в названные день пекут обетные пироги. Ими было принято угощать родственников, друзей, соседей. А еще пироги давали нуждающимся.
Согласно приметам, большое количество цветов на черемухе указывает на дождливое лето. В том случае, если красный рассвет, то ждали ненастной погоды.
Ранее мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
Тем временем мы собрали, когда сажать картошку в Беларуси в 2026 году: даты, правила, народные приметы, лунный календарь, последний день.
А еще популярная у белорусов Турция предупредила о крупных штрафах для туристов из-за такси.