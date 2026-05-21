Глава Мосбиржи заявил об «усталости» российского рынка акций

Состояние российского рынка можно описать как усталость, но он уже готов ко «второму дыханию», сказал в интервью РБК председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
«Мне кажется, это хорошая фраза, описывающая состояние. Потому что, действительно, наш рынок очень перспективный. Но сказывается борьба за геополитическое влияние, различные ограничения, какие-то страхи инвесторов», — отметил глава площадки, отвечая на вопрос РБК о том, можно ли считать российский рынок не недооцененным, а уставшим от событий. Ранее такой тезис был заявлен в обзоре аналитиков управляющей компании «Солид Менеджмент».
«Действительно, усталость рынка есть, но при этом, мне кажется, уже накапливается какой-то и оптимизм. Вот эта вот недооцененность, она очень быстро будет реализована при появлении существенных сигналов о стабилизации. Как в марафоне, есть второе дыхание, вот мы к нему готовы, мы его и тренируем», — сказал Жидков.
Представители управляющих компаний и брокеров, с прогнозами которых ознакомился РБК, тоже считают, что, несмотря на наблюдающееся падение, по итогам всего 2026 года российский рынок акций все же будет прибыльным для инвесторов. Так, в SberCIB в базовом прогнозе ждут роста индекса Мосбиржи по итогам года на 23%, в «БКС Мир инвестиций» ожидают роста индекса на 25% от текущих уровней, в «ВТБ Инвестициях» допускают, что по итогам года полная доходность индекса Мосбиржи может составить 36%.
С начала года индекс Мосбиржи, который учитывает динамику 46 наиболее ликвидных российских акций, потерял 4,37%, следует из данных торговой площадки. Положительные для российского рынка акций события — например, продолжение цикла снижения ключевой ставки Банка России или рост цен на нефть — привели лишь к краткосрочному росту котировок. 2026-й пока остается третьим подряд годом снижения индекса Мосбиржи. По итогам 2024-го бенчмарк потерял 6,97%, по итогам 2025-го — 4,04%.
По итогам января—апреля 2026-го полная доходность (учитывает выплаты по бумагам и движение котировок) индекса Мосбиржи составила минус 2%, оценивал ЦБ в апрельском «Обзоре рисков финансовых рынков». Среди секторов наиболее убыточными для инвесторов стали акции строителей — минус 12,5% за четыре месяца, акции производителей металлов и обработчиков — минус 12,1%, а также акции ретейлеров — минус 10,2%, следует из оценок регулятора.
Одновременно со снижением котировок падает и интерес инвесторов к сделкам с акциями. Среднедневные объемы торгов долевыми бумагами в апреле сократились до 84,6 млрд руб., что стало минимальным значением за последние три года, отмечал ЦБ в обзоре. Регулятор также обратил внимание на переток ликвидности с рынка акций на рынок облигаций.
Основной интерес к российским акциям в апреле проявляли физические лица. Так, за месяц они купили бумаги на общую сумму 43,7 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Доверительные управляющие (профессиональные эксперты, управляющие портфелями других людей), наоборот, продавали долевые ценные бумаги: на 20 млрд руб. за месяц. Продавцами акций также выступали системно значимые банки, которые в апреле реализовали бумаги на 12,5 млрд руб.