Что можно, а что можно нельзя делать на Вознесение Господне 21 мая 2026

Пойти в храм (обязательно!). Накануне вечером служат Всенощную, а утром — Литургию. Священники облачаются в белые ризы. Это лучший день для исповеди и причастия. Испечь «лесенки». Это главная кулинарная традиция. Пирожки или печенье из пшеничного теста (часто с луком) с семью перекладинами сверху. Семь полосок — это 7 ступеней к небу или 7 грехов, которые нужно преодолеть. Готовую выпечку раздают детям, соседям и нищим, чтобы помочь душам предков «взобраться» выше. Помянуть усопших добрым словом. В этот день «отверзаются двери рая и ада». Считается, что души умерших могут гулять по земле. Сходите на кладбище, уберите могилы, закажите сорокоуст. Но помните: громких панихид в храме в этот день не служат, лучше помолиться дома или на погосте. Почему хоронят ногами к крестуПодать милостыню. Старинное поверье гласит: вплоть до Вознесения Христос ходит по земле в облике нищего странника. Отказ просящему в этот день — как отказ самому Спасителю. Украсить дом зеленью. Берёзовые ветки и цветы — символ обновления жизни. Девушки плетут венки и пускают их по воде. Считается: если венок не завянет до Троицы (10 дней), в этом году быть свадьбе. Умыться утренней росой. Наши предки вставали до зари, чтобы босиком пройтись по траве. Роса на Вознесение считалась целебной, смывающей болезни и «наносящей» красоту. Проводить весну. С этого дня холодные ночи уходят окончательно. В народе говорили: «Дошла весна-красна до Вознесенья — тут ей и конец». Можно водить хороводы и веселиться — лето вступает в свои права.