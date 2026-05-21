Календарь на 21 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

На Руси в этот день сеяли пшеницу. Хозяйки пекли пироги из пшеничной муки и угощали ими странников, бедных и нуждающихся. Считалось, что это привлечет в дом благополучие и достаток. Старики выходили на улицы и молили Бога о встрече с добрым человеком, который разделил бы с ними кусок пирога. Если такой прохожий встречался им на пути, это считалось хорошим знаком и предвестием богатого урожая. А если улица была пуста, то пирог нужно было скормить птицам.