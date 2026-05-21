Просто сказки: «Богатыри» спасают современность, «Русалочка» поет в 3D-декорациях

Кино.
«Грязные деньги», 18+
Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс, Джейсон Вон.
Фото: Black Bear InternationalКадр из фильма «Грязные деньги».
Новый криминальный экшен Гая Ричи объединяет стильный юмор «Джентльменов» и чистый адреналиновый драйв. Сюжет разворачивается вокруг элитной команды по выбиванию долгов: гениального юриста Рэйчел и ее брутальных коллег — спецагентов Сида и Бронко. Их миссия вернуть украденный безжалостным магнатом миллиард. Но всё идет не по плану и превращается в полномасштабную войну на укрепленном тропическом острове.
С 21 мая в прокате.
«Богатыри», 6+
Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Роман Курцын, Роман Постовалов, Алена Михайлова, Андрей Андреев, Карина Разумовская, Алина Алексеева, Никита Тарасов.
Фото: Наше Кино ПродакшнКадр из фильма «Богатыри».
Комедия, в которой благодаря столкновению эпох русские витязи оказываются в сумасшедшем ритме современного мегаполиса. Главный герой — обычный подросток Ваня, страстно увлеченный былинами, — внезапно становится проводником для воинов Ратибора и Федора. Могучим богатырям предстоит не только адаптироваться к пугающим технологиям вроде турникетов и автомобилей, но и вступить в схватку с коварной ведьмой Гордеей.
С 21 мая в прокате.
«Не одна дома 3. Выпускной», 6+
Режиссер: Митрий Семенов-Алейников. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник, Алексей Маклаков.
Фото: Arna MediaКадр из фильма «Не одна дома 3. Выпускной».
Продолжение популярной комедии с блогером Миланой Хаметовой. Главная героиня Маша повзрослела, и впереди ее ждет долгожданное прощание со школой. Однако идеальный финальный вечер оказывается под угрозой срыва, когда на горизонте вновь объявляется ее давняя противница — мстительная Няня. На этот раз коварная женщина действует не одна: она объединяется с харизматичным и ловким мошенником Антоном, готовым превратить торжество в грандиозную катастрофу.
С 21 мая в прокате.
Театр.
«Тишина. Возвращение», 16+
Режиссер: Борис Константинов. В ролях: Эвелина Исламова, Регина Хабибуллина, Донат Гильманшин, Илья Обухов, Артур Арутюнов, Артем Олконен, Руслан Васильев, Егор Чудинов.
Фото: театр кукол Сергея Образцова.
Премьера камерной постановки о жизни Эдит Пиаф. Театр кукол, музыка, танец и пантомима складываются в эмоциональную историю о славе, любви и одиночестве легендарной французской певицы. Зрителей приглашают пройти вместе с Пиаф путь от улиц Монмартра до огней парижских кабаре. Спектакль передает атмосферу Франции начала XX века и раскрывает внутренний мир артистки, для которой сцена стала смыслом жизни, а тишина — главным страхом.
21, 22, 25, 26 мая, 20:00,24 мая, 20:30, Театр кукол Сергея Образцова, Арт-клуб.
«День влюбленных», 16+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Юлия Чуракова, Юлия Довганишина, Павел Стукалов, Станислав Беляев.
Фото: пресс-служба театра «Маска».
Без пяти минут молодожены Джессика и Дэвид — идеальная пара, но даже они в безумном марафоне подготовки к собственной свадьбе оказались не готовы к нахлынувшему шквалу мнений и непрошеных советов от друзей, родственников и даже бывших. Им предстоит не просто организовать праздник мечты, а выжить в настоящем предсвадебном безумии. Когда все вокруг знают «как надо», можно ли услышать себя и друг друга?
22 мая, 19:00,23 и 24 мая, 17:00, театр «Маска».
«Имя», 12+
Режиссеры: Сергей Кальварский и Наталья Капустина. В ролях: Александра Ребенок, Александр Семчев, Андрей Максимов, Эльдар Калимулин, Софья Аржаных.
Фото: пресс-служба Театра Эстрады.
Французская пьеса Александра де ла Пательера и Матье Делапорта, ставшая мировым театральным хитом. Остроумная и динамичная комедия о том, как во время семейного ужина обычный разговор о выборе имени для будущего ребенка неожиданно перерастает в бурное выяснение отношений. Безобидная тема становится поводом для острых споров, взаимных претензий и откровений, которые раскрывают давние обиды.
25 мая, 19:00, Театр эстрады.
«Русалочка. Любовь двух миров», 0+
Режиссер: Василий Козарь. В ролях: Кристина Кукас, Андрей Пляскин, Даниил Огнев, Корнелия Манго.
Фото: пресс-служба Москвариума.
Мюзикл на воде — уникальное зрелище с участием дельфинов, моржей, косаток и более ста артистов разных жанров: акробатов, танцоров, мастеров синхронного плавания, звезд мюзиклов, которые вживую исполняют вокальные партии. 3D-декорации двигаются и трансформируются. Над зрителями парят десятиметровый корабль и пятиметровая акула. Это добрая история о любви, поддержке близких и вере в мечту.
С 1 мая, 11:00, 14:30, 18:00, «Москвариум».
Концерты.
Ильдар Абдразаков, 6+
Фото: пресс-служба Московской филармонии.
Концерт звезды мировой оперы Ильдара Абдразакова посвящен творчеству Джоаккино Россини. В программе примут участие Надежда Павлова (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор) и Алексей Тихомиров (бас). Главной интригой вечера станет второе отделение: Ильдар Абдразаков впервые предстанет перед столичной публикой в роли дирижера Российского национального молодежного симфонического оркестра, чтобы вместе с Капеллой имени Юрлова исполнить монументальный шедевр Stabat Mater.
22 мая, 19:00, Концертный зал им. П. И. Чайковского.
«Жил‑был Бах», 6+
Фото: пресс-служба мероприятия.
Лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган) и актриса Ольга Прихудайлова представят авторскую программу, посвященную великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. Кто он — человек, чья музыка звучит сквозь века? О чем он мечтал и во что верил? Концерт-спектакль «Жил-был Бах» — это попытка заглянуть за ноты и партитуры, чтобы увидеть настоящего Иоганна Себастьяна. Живое звучание органа — инструмента, который Бах любил больше всего, станет прямым проводником к его творчеству.
22 мая, 19:00, Музей военной формы.
Гала-концерт победителей конкурса «Нано-Опера», 6+
Фото: «Геликон-опера».
VII Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» объединил 12 сильнейших участников из России, Китая, Италии и Греции. Зрители увидят миниатюры, созданные конкурсантами «с чистого листа» вместе с солистами и хором «Геликон-оперы». Мастерство финалистов оценивало международное жюри из руководителей ведущих мировых театров и продюсеров. Обладатель Гран-при получит право поставить собственный спектакль на знаменитой московской сцене.
22 мая, 19:00, «Геликон-опера».
Музеи.
«Цветы. Символ красоты», 0+
На выставке представлено более 150 произведений из российских музеев и частных коллекций, включая редкие экспонаты, ранее не демонстрировавшиеся публике. В центре внимания — натюрморт и пейзаж конца XIX — начала XX столетия, когда мастера, создавая цветочные композиции, экспериментировали и искали новые художественные приемы.
До 18 октября, Третьяковская галерея на Кадашевской набережной.
«Вера Мухина. Навстречу ветру», 0+
Фото: Государственный Исторический музей.
Выставка станет символическим возвращением шедевров скульптора Веры Мухиной на место ее творческого дебюта спустя век. В тех же залах ГИМ, где в 1926 году выставлялись ее первые культовые работы — деревянная «Юлия» и гипсовое «Пламя революции», зрители увидят редкий бронзовый эскиз памятника «Рабочий и колхозница». Помимо монументальной пластики, экспозиция раскроет неожиданные грани таланта Мухиной через ее театральные эскизы, изящное художественное стекло. Архивные документы и кадры кинохроники позволят заглянуть в личную жизнь мастера.
До 17 августа, Государственный Исторический музей.
«(НЕ)известный. Константин Горбатов», 0+
Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим».
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося художника Константина Ивановича Горбатова (1876−1945). Проект рассказывает не только о творчестве одного из ярких представителей русского импрессионизма, но и о его судьбе в эмиграции — через живопись, графику, письма, фотографии и архивные документы. Экспозиция объединяет около 80 работ, мультимедийные и сценографические элементы, позволяя проследить путь Горбатова от детства в Самарской губернии до последних лет в Берлине, где после войны было обнаружено его художественное наследие.
До 30 августа, музей «Новый Иерусалим».
«Художественное серебро XV-XX веков. Дар О. П. Логинова», 0+
Фото: Пресс-служба Музеев Московского Кремля.
Музеи Московского Кремля представляют более пятидесяти уникальных произведений художественного серебра XV-XX веков из частной коллекции Олега Логинова. Зрители смогут увидеть редчайшие работы мастеров не только из ведущих европейских центров Нюрнберга и Аугсбурга, но и из совсем небольших городов России, Германии, Англии и Франции. Это дает редкую возможность сравнить самобытные национальные традиции и редкие техники ювелирного оформления в одном пространстве.
До 9 сентября, Оружейная палата, Парадный вестибюль.
Фестивали.
«Джаз на Трех горах», 0+
Фото: пресс-служба мероприятия.
Главным событием фестиваля станет участие Большого джазового оркестра Петра Востокова, биг-бэнда Академии джаза Павла Овчинникова и знаменитого трио LRK. Программа объединит как признанных мастеров — Трио Якова Окуня, Карину Кожевникову, Анастасию Лютову, ансамбли Ирины Родилес, Алексея Подымкина, Николая Куликова и Дениса Мельникова, так и новое поколение музыкантов: детский коллектив Jazz Peppers, а также лучших студентов, выпускников и педагогов Московской академии джаза Игоря Бутмана.
23 и 24 мая, территория храма Николая Чудотворца на Трех горах.
3-й Международный день медитации, 0+
Фото: пресс-служба мероприятия.
Ведущие мастера со всей России развернут более сорока тематических площадок с практиками, йогой и лекциями по снижению стресса и ментальному здоровью. Главными событиями фестиваля станут авторские сессии от певицы Сати Казановой, Натали Османн и первой в стране девушки-инструктора по методу Вима Хофа Ирины Никулиной, а также концерты Жени Любич и электронная джаз-фанк программа. Гости смогут не только освоить нейрозарядку и ароматерапию, но и посетить интерактивные пространства и вегетарианский фудкорт.
24 мая, 8:00 — 23:00, Музей-заповедник «Царицыно».