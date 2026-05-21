Дьявол носит, правда: пиратские релизы возглавили прокат РФ впервые за два года

На вершине бокс-офиса, по данным ЕАИС, по итогам недели оказалась короткометражка «Прощание», с которой сейчас в рамках предсеансового обслуживания показывают два голливудских хита. За неделю она заработала около 65 млн рублей и обогнала по сборам легальные релизы. В прошлый раз подобное произошло в 2024 году, когда на вершине чарта оказалась «Неприметная история». Вместе с ней показывали фильмы «Дэдпул и Росомаха» и «Чужой: Ромул». Как устроена схема предсеансового показа, сколько российские кинотеатры заработали на теневом прокате за четыре года и чем это может грозить компаниям — в материале «Известий».
Почему пиратские релизы вновь стали лидерами проката.
Самым успешным релизом прошлого уикенда стал короткометражный фильм Михаила Микоца «Прощание». Он заработал около 54 млн рублей и возглавил прокат. Лидерство короткометражка удерживала и по итогам недели с 14 по 20 мая, когда на ее счету было немногим больше 66 млн рублей (только к вечеру 20 мая с разницей всего в несколько десятков миллионов она уступила «Коммерсанту» с Сашей Петровым). Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Это первый подобный случай за последние два года.
За девятиминутной лентой скрываются крупные голливудские релизы, которые официально в России не показывают. Речь идет о сиквеле культового фильма «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях и фантастическом триллере «Проект “Конец света” с Райаном Гослингом.
Сейчас обе картины можно посмотреть в 43 кинотеатрах Москвы, включая сети «Синема Стар», «Мираж Синема» и «Киномакс».
При этом в некоторых кинотеатрах «Дьявол носит Prada 2» показывают в комбинации с другими короткометражками — трехминутным «Краем вдохновения» того же Михаила Микоца и 15-минутным фильмом «Решиться на» режиссера Дмитрия Куповых. А в кинотеатре «Лорд» на Мичуринском проспекте лента и вовсе идет под названием «Остановка».
Впервые пираты пробили первую строчку бокс-офиса в последний уикенд июня 2024 года с короткометражкой «Минуточку». Режиссер Евгений Шевченко снял ее еще в 2020 году, однако, согласно данным ЕАИС, первые сборы у него появились только в сентябре 2023-го — почти 30 млн рублей. Тогда в паре с коротким метром показывали мультфильм «Элементарно».
А уже в июне 2024 года короткометражка стала лидером российского проката и удерживала эту позицию две недели. За комедийным триллером отечественного производства скрывался неофициальный прокат сиквела диснеевского мультфильма «Головоломка». В теневом прокате он собрал порядка 177 млн рублей. Это был первый подобный случай в российском бокс-офисе.
В марте 2026 года «Минуточку» вернулась в кинотеатры и добавила к кассе еще 10 млн рублей. Таким образом, общие сборы 14-минутного фильма Шевченко за всё время теневого проката составили 457 млн рублей.
По информации отраслевого издания Cinemaplex, в 2025 году касса теневого проката составила 2,8 млрд рублей, а в 2024-м — 4,3 млрд. По подсчетам «Известий», с марта 2022 года по май 2026-го официально учтенные кассовые сборы неофициальных релизов достигли 7,7 млрд рублей.
Самой кассовой короткометражкой в истории российского бокс-офиса стали шестиминутные «Три добрых дела» Марты Котовой. Общая касса ленты приблизилась к 2 млрд рублей. На деле же «Три добрых дела» показывали на одних сеансах с фильмами «Аватар: Путь воды», «Барби» и «Оппенгеймер», а сейчас — в паре с «Проектом “Конец света”. Аналогичным образом более 1 млрд рублей заработала и пятиминутная короткометражка “Сколько весит облако?”.
Как работает схема теневого проката и чем это грозит кинотеатрам.
После ухода голливудских студий-мейджоров в марте 2022 года российские кинотеатры оперативно нашли способ привозить мировые киноновинки. Так появился термин «теневой прокат», более известный в связке со словосочетанием «предсеансовое обслуживание».
Зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм, у которого есть прокатное удостоверение, а перед сеансом бесплатно демонстрируют голливудский блокбастер. Данные о таких показах попадают в базу ЕАИС.
Однако существует и другая схема. Владельцы кинотеатров регистрируют новое юрлицо, затем сдают ему в аренду один или несколько залов и продают билеты уже непосредственно на фильм без формального «прицепа» в виде короткометражки. Сборы от таких сеансов нигде официально не отображаются.
Еще в 2023 году «Известия» сообщали, что кинотеатры получают копии фильмов из дружественных стран СНГ, главным образом, из Казахстана. Торговля цифровыми копиями (DCP) началась уже в мае 2022 года. Продавцы искали потенциальных покупателей в закрытых Telegram-чатах. Кроме того, объявления о продаже копий блокбастеров размещались в комментариях под постами профильных кинематографических каналов.
Каждая цифровая копия маркируется: вотермарки можно увидеть только с помощью специального оборудования. Однако к осени 2022 года умельцы научились перепрограммировать оригинальные DCP для последующей продажи в Россию. Такие версии по качеству практически не отличаются от оригинальных, и даже технические специалисты не всегда могут отличить лицензионную копию от пиратской.
При желании голливудские корпорации способны установить источник утечки, однако юридический прецедент за всё время фактически был только один.
— У любого фильма есть правообладатель, и любое использование произведения без его согласия так или иначе нарушает исключительные права. И если с ним не было заключено соответствующего лицензионного соглашения, такие показы нарушают в том числе российское законодательство, — сообщил «Известиям» адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат. — За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. С учетом текущей обстановки защита интересов компаний из недружественных государств частично осложнена. Тем не менее это не означает, что такие организации, в том числе через своих юридических представителей, не могут защищать свои права в российских судах.
В мае 2026 года «Известия» писали, что юридический представитель компании Warner Bros. Pictures, участвовавшей в производстве фильма «Мортал Комбат 2», направил российским кинотеатрам предупреждения о недопустимости нарушения авторских прав и возможных последствиях. Письма рассылала юридическая фирма «Самойлов», заявляющая, что представляет интересы Warner Bros. Entertainment Inc. Ее представитель Евгений Самойлов подтвердил «Известиям» факт этой работы.
И если еще в начале мая «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» в Екатеринбурге анонсировали показы картины с 14 по 17 мая и даже начали продавать билеты, то позже страницы с анонсами исчезли с сайтов кинотеатров.
Из временной антикризисной меры теневой прокат превратился в полноценный сегмент рынка и продолжает приносить кинотеатрам сотни миллионов рублей. Однако чем заметнее становятся такие показы и их кассовые результаты, тем выше риск юридического давления со стороны зарубежных правообладателей. История с предупреждениями от представителей Warner Bros. показывает: голливудские студии внимательно следят за российским рынком и при необходимости готовы перейти от негласного игнорирования к реальным претензиям.