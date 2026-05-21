Во Флориде 2,5 тысячи человек покрестились в водах Атлантического океана

В американском штате Флорида прошел массовый обряд крещения в акватории Атлантического океана, собравший около 2500 участников.
Этот религиозный обряд прошел в воскресенье и вызвал широкий резонанс среди местных жителей, а также стал предметом активного обсуждения в социальных сетях.
Крещения в открытых водоемах являются распространенной традицией для некоторых религиозных направлений, особенно в южных регионах США. Обычно такие мероприятия приурочены к значительным церковным праздникам или проводятся в рамках летних религиозных мероприятий и молодежных лагерей.
