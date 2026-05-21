Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 21 мая.
Сегодня у Овнов вряд ли произойдут значительные изменения или важные события. У вас будет возможность завершить начатые ранее дела и решить проблемы, которые беспокоили ваших близких. Планы на будущее станут более ясными, а поводов для волнений станет меньше. В конце дня возможны приятные новости. Однако чего-то сверхважного ожидать не стоит.
Тельцов ждет отличный день для учебы, анализа информации и защиты проектов или экспериментов. Вы быстро разберетесь в текущей ситуации и выделите главное. У вас появится шанс заручиться поддержкой влиятельных и опытных людей, что может привести к началу успешного сотрудничества. Не спешите с решением личных вопросов.
День Близнецов будет несколько беспокойным, так как вам будет сложно найти общий язык с окружающими. К счастью, конфликтов не предвидится. Это поможет вам принимать верные решения даже в сложных ситуациях. Ожидайте неожиданных новостей, возможно, вам придется изменить свои планы на будущее. В конце дня возможны неожиданные визиты, которые могут затянуться.
Не все задуманное Ракам удастся реализовать. Важно не спешить с выводами и решениями, особенно в общении с малознакомыми людьми. Может быть сложно понять причины действий окружающих и ложные обвинения в дальнейшем приведут к неприятным конфликтам. Вы стремитесь к порядку, но сегодня его достичь не получится. Напротив, кругом будет хаос, который, впрочем, не так сильно выбьет вас из колеи.
Львов астрологи предупреждают: не рассчитывайте на легкие победы, но день в целом будет приятным. У вас появится возможность сосредоточиться на действительно важных для вас делах и добиться в них успеха. Вероятны удачные деловые переговоры, и вы сможете произвести впечатление на людей, которые окажутся полезны в будущем. Покупки также будут удачными.
Плодотворный день ждет тех Дев, которые смогут не поддаваться раздражению из-за мелочей и не сердиться на окружающих. Занимайтесь важными делами самостоятельно, так вы быстрее добьетесь желаемого результата. В противном случае возможны споры, которые могут перерасти в конфликты. Будьте нежнее с близкими, чтобы избежать недопонимания.
Сейчас Весы переживают самое подходящее время для новых начинаний — все они будут успешными. Вы сможете добиться большего, чем ожидали, используя свои прежние знания и опыт. В финансовых вопросах будьте осторожны: избегайте ненужных трат. В личной жизни старайтесь больше слушать, чем говорить.
День Скорпионов будет благоприятным для работы. Откроются новые возможности, но для их реализации потребуются усилия. Не бойтесь экспериментировать — проверенные методы не всегда приводят к нужным результатам. У вас появится шанс найти новых союзников, а деловые отношения могут перейти в неформальные и более комфортные.
Сегодня у Стрельцов могут возникнуть интересные идеи, которые они смогут реализовать. Интуиция поможет вам определить правильные действия. Многие найдут короткий путь к достижению целей и воплотят в жизнь давно задуманные планы. Не исключены денежные поступления, возможно даже значительные. Избегайте споров с потенциальными работодателями.
Козерогов ждет отличное время для самореализации. Не бойтесь рисковать ради достижения успеха. Вы правильно оцениваете ситуацию и избегаете серьезных ошибок. Своевременные решения помогут избежать потерь, а ваше обаяние поспособствует достижению успеха. Новые знакомства могут перерасти в романтические отношения.
В первой половине дня у Водолеев могут возникнуть трудности, чаще всего связанные с работой. Вероятны задержки в делах, которые вы планировали быстро завершить. Придется менять планы и переносить встречи, но даже это не помешает вам достичь нужных результатов. Вторая половина дня пройдет более продуктивно и спокойно.
В начале дня у Рыб возможны мелкие недоразумения. Не все будет идти так, как вы задумали, придется на ходу менять планы, откладывать на потом дела, которыми вы рассчитывали сразу заняться. Чаще обычного могут возникать разногласия с окружающими. Случайные ссоры могут испортить не только отношения, но и репутацию, передает «Российская газета».