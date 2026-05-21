Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог Яблокова: отеки в жару провоцируют сладкие напитки, а не вода

Нутрициолог перечислила продукты, которые приводят к отекам летом.

Источник: Комсомольская правда

Тренер, нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, какие напитки провоцируют отеки в жаркую погоду.

Когда на улице температура воздуха бьет все рекорды, организм страдает, жара приводит к расширению кровеносных сосудов и нарушению водно-солевого баланса.

В такое время требуется повышенное потребление жидкости, но не все делают выбор в пользу простой чистой воды. А вот из-за других напитков лицо может отекать. Провоцируют отеки употребление сладких напитков и алкоголя.

— Пытаясь спастись от обезвоживания, организм начинает накапливать воду в межклеточном пространстве про запас, — говорит NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, усугубляют это состояние сладкие напитки, алкоголь и фастфуд, а также продукты с избытком соли.

Чаще отеки проявляются у людей с варикозом, почечными заболеваниями, лишним весом и сердечными проблемами.