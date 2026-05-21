Нутрициолог Яблокова: отеки в жару провоцируют сладкие напитки, а не вода

Тренер, нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, какие напитки провоцируют отеки в жаркую погоду.
Когда на улице температура воздуха бьет все рекорды, организм страдает, жара приводит к расширению кровеносных сосудов и нарушению водно-солевого баланса.
В такое время требуется повышенное потребление жидкости, но не все делают выбор в пользу простой чистой воды. А вот из-за других напитков лицо может отекать. Провоцируют отеки употребление сладких напитков и алкоголя.
— Пытаясь спастись от обезвоживания, организм начинает накапливать воду в межклеточном пространстве про запас, — говорит NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова.
По словам эксперта, усугубляют это состояние сладкие напитки, алкоголь и фастфуд, а также продукты с избытком соли.
Чаще отеки проявляются у людей с варикозом, почечными заболеваниями, лишним весом и сердечными проблемами.