Российские истребители перехватили разведывательный самолёт ВВС Британии: в Лондоне сделали заявление

Британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint был дважды перехвачен российскими истребителями. Инциденты произошли в прошлом месяце. По данным ВВС Британии, RC-135 Rivet Joint перехватили над Черным морем. Об этом говорится в материале МО в соцсети Х.
Британское ведомство сообщило, что в первый раз разведывательный самолет был перехвачен российским истребителем Су-35. По данным МО, воздушное судно РФ подлетело очень близко, что активировало аварийные системы RC-135 Rivet Joint.
Во втором случае самолет Британии был обезврежен российским Су-27. Как утверждается в материале, истребитель прошел в шести метрах от носа британского судна.
В среду, 20 мая, самолет-заправщик НАТО заметили вблизи границы РФ. Он кружил над восточной частью Латвии.