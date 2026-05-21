Политолог Кортунов: НАТО не спешит вводить войска в Ормузский пролив

Политолог ответил, почему НАТО не торопится поддерживать решения США в конфликте с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов предположил, как будут развиваться события в Ормузском проливе. Ранее чиновник из Альянса заявил, что НАТО изучает возможность помощи коммерческим судам, если судоходство не будет восстановлено к июлю.

По мнению эксперта, НАТО, скорее всего, уклонится от ввода войск в зону Ормузского пролива. Связано это с тем, что европейские страны не хотят провоцировать Иран.

— Понятно, что для генсека Альянса было бы заманчиво приобщить объединение к операции США в Ормузском проливе. Это могло бы снизить трения между Вашингтоном и европейскими столицами, — говорит NEWS.ru политолог.

Но в Европе пока не особо с энтузиазмом воспринимают позицию Рютте. И основной вопрос сейчас, сможет ли генсек Альянса убедить страны присоединиться к действиям американцев. Естественно, это может вызвать негативную реакцию Ирана и именно этого опасаются европейцы.

По мнению политолога, максимум, на который решатся европейцы в этом вопросе — патрулирование Ормузского пролива. При этом, любые корабли НАТО станут мишенями для Ирана. Именно поэтому Альянс тянет с этим вопросом.

