"Добро пожаловать в Карибский бассейн": в США заявили о передислокации авианосной группы

Американские военные корабли начали движение в акватории Карибского моря. Передислокацию авианосной ударной группы ВМС Соединенных Штатов осуществили 20 мая. Об этом уведомила пресс-служба американского Южного командования в соцсети Х.
В материале сказано, что в состав ударной группы входят авианосец USS Nimitz, эсминец USS Gridley и танкер USNS Patuxent. О дальнейших планах военных информации не поступало.
«Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz», — говорится в сообщении Южного командования.