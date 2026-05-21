В Госдуме предложили ввести выплаты за длительный брак

В России может появиться система федеральных выплат для семей, проживших вместе длительное время, сообщает РИА Новости. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной думы Каплан Панеш (ЛДПР), предложив дифференцировать выплаты в зависимости от количества лет брака.
По его расчетам, выплаты должны начинаться с 5 тысяч рублей за пятилетний юбилей и увеличиваться с шагом в пять лет. Для пар, отметивших 50-летие совместной жизни, предлагается установить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Отдельно парламентарий подчеркнул, что долгий брак, по его мнению, отражает устойчивость семьи и может рассматриваться как социально значимый показатель. Он также отметил, что в ряде регионов уже действуют собственные программы поощрения юбилеев семейной жизни.
Согласно более детализированной схеме, предложенной депутатом, размер выплат должен расти по мере увеличения стажа брака: от 25 до 70 лет суммы варьируются от 30 до 250 тысяч рублей. При этом оформление выплат предлагается осуществлять через органы социальной защиты либо портал «Госуслуги», а для наиболее длительных браков — в автоматическом режиме на основе данных ЗАГС.
Панеш также заявил, что подобная мера может рассматриваться как элемент демографической политики и способ укрепления института семьи. По его оценке, в России насчитывается около 1,5 млн пар, проживших в браке более 50 лет, что, по его расчетам, потребует значительных бюджетных расходов при массовом применении программы.
Подобные инициативы периодически обсуждаются на федеральном и региональном уровнях в контексте мер поддержки семей и повышения рождаемости, однако единой федеральной системы выплат за длительный брак в России на данный момент не существует.
