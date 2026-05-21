В Белграде умер иеромонах Роман, автор песен Ваенги и Безрукова

Во вторник, 19 мая, умер автор песен ряда российских исполнителей иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин). Он умер в аэропорту Белграда. Иеромонах был автором композиций таких артистов, как Елена Ваенга и Сергей Безруков. О его кончине уведомил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во «ВКонтакте».