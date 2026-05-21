В Белграде умер иеромонах Роман, автор песен Ваенги и Безрукова

Во вторник, 19 мая, умер автор песен ряда российских исполнителей иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин). Он умер в аэропорту Белграда. Иеромонах был автором композиций таких артистов, как Елена Ваенга и Сергей Безруков. О его кончине уведомил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во «ВКонтакте».
Иеромонаху Роману был 71 год. Он служил на приходах во Псковской области.
«Возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел», — написал митрополит Тихон.
В субботу, 16 мая, скончался протоиерей Николай Алексеев — благочинный Торжокского округа и настоятель храма Архангела Михаила в Торжке. Он нес служение на рубеже эпох. Протоиерей восстанавливал разрушенные храмы и возвращал людей к вере. Труд Николая Алексеева отмечен церковными наградами.