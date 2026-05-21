Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РПЦ сравнил опасные увлечения молодежи с подлинным подвигом

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл во время выступления в Москве раскритиковал практику зацепинга, назвав ее бессмысленным риском для жизни, сообщает сайт Русской православной церкви.

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл во время выступления в Москве раскритиковал практику зацепинга, назвав ее бессмысленным риском для жизни, сообщает сайт Русской православной церкви. Заявление было сделано на встрече с кадетами в рамках мероприятия «Не прервется связь поколений».

Патриарх призвал молодежь формировать понимание подлинного героизма, связанного с защитой людей и страны, и противопоставил ему опасные действия, не имеющие цели и результата. В качестве примера он привел зацепинг — попытки кататься на внешних частях движущегося железнодорожного транспорта.

Он отметил, что риск ради высокой цели может быть оправдан, однако бессмысленное поведение, приводящее к травмам и гибели, к подвигу не относится. В своей речи патриарх сослался на опыт героев Великой Отечественной войны.

Отдельно он подчеркнул, что истинный героизм связан с ответственностью перед обществом и защитой ближних. По его словам, именно такие качества должны формироваться у молодежи и военнослужащих.

В завершение выступления он заявил, что при наличии такого понимания Россия будет сохранять устойчивость и силу в различных сферах, включая военную.

В России продолжается фиксирование случаев травматизма на железной дороге среди подростков. По данным РЖД, растет число инцидентов, связанных с нарушением правил безопасности, включая нахождение на путях и попытки подъема на вагоны или крыши поездов.

Читайте также: В Госдуме предложили ввести выплаты за длительный брак.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше