Глава РПЦ сравнил опасные увлечения молодежи с подлинным подвигом

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл во время выступления в Москве раскритиковал практику зацепинга, назвав ее бессмысленным риском для жизни, сообщает сайт Русской православной церкви. Заявление было сделано на встрече с кадетами в рамках мероприятия «Не прервется связь поколений».
Патриарх призвал молодежь формировать понимание подлинного героизма, связанного с защитой людей и страны, и противопоставил ему опасные действия, не имеющие цели и результата. В качестве примера он привел зацепинг — попытки кататься на внешних частях движущегося железнодорожного транспорта.
Он отметил, что риск ради высокой цели может быть оправдан, однако бессмысленное поведение, приводящее к травмам и гибели, к подвигу не относится. В своей речи патриарх сослался на опыт героев Великой Отечественной войны.
Отдельно он подчеркнул, что истинный героизм связан с ответственностью перед обществом и защитой ближних. По его словам, именно такие качества должны формироваться у молодежи и военнослужащих.
В завершение выступления он заявил, что при наличии такого понимания Россия будет сохранять устойчивость и силу в различных сферах, включая военную.
В России продолжается фиксирование случаев травматизма на железной дороге среди подростков. По данным РЖД, растет число инцидентов, связанных с нарушением правил безопасности, включая нахождение на путях и попытки подъема на вагоны или крыши поездов.
