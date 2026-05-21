Стало известно имя дочери Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Стало известно, как назвали дочь актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги, появившуюся на свет в конце 2025 года. По информации из их окружения, девочке дали имя Вера, при этом выбор имени сделал отец.
Пара старается не афишировать личную жизнь и практически не делится подробностями о ребенке. Отмечается, что они живут в загородном доме музыканта, стоимость которого оценивается в значительную сумму, и ведут закрытый образ жизни.
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что за несколько месяцев после рождения дочери родители ни разу не показывали ее публике. По одной из версий, такая осторожность может быть связана с недавними семейными обстоятельствами, касающимися детей актрисы от предыдущего брака.
Ранее российский актёр и певец Александр Ильин-младший, известный по роли Семёна Лобанова в сериале «Интерны», стал многодетным отцом.