Экс-участница "Фабрики звезд" Балакирева кардинально изменила творческий путь: девочка-панк ушла в оперу

Более 20 лет назад артистка Александра Балакирева приняла участие в телепроекте «Фабрика звезд». Тогда ее называли «девочка-панк». Сейчас Александра Балакирева радикально сменила творческое направление. Она стала оперной певицей. О творческой реализации артистка рассказала в соцсетях.
Певица сообщила, что занялась также озвучкой музыкальных партий в аниме. Она активно использует свой голос в проектах по дубляжу.
По постам Александры Балакиревой во «ВКонтакте» можно сделать вывод, что она выступает на концертах в особняках и клубах в разных городах России. Широкой аудитории она известна как актриса дублежа. Такие ролики артистка более активно выкладывает в соцсетях.
Одним из участников «Фабрики звезд-1» стал Михаил Гребенщиков. После проекта артист открыл свою музыкальную студию. На ней записываются известные певцы. Михаил Гребенщиков также стал продюсером группы «Куклы crew».