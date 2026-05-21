21 мая в календаре: Вознесение Господне и Международный день чая

Радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, — к дождю, с противоположной — к прояснению погоды. Цветки акации желтой запаха совершенно не издают — к засухе. Много цветков у черемухи — к мокрому лету. Радуга утром — к дождю, вечером — к хорошей погоде. Три радуги — к длительному ветру. Если сегодня пошел дождь — урожай грибов будет богатым. День с дождями — гриб пойдет полками. Если венцы вокруг луны вплотную прилегают к ней, то начавшийся в этот день дождь скоро не закончится. Щука перед нерестом, когда бывает кратковременный жор, вначале хорошо хватает жерлицы, а потом вдруг перестает-к скорому похолоданию, ветру, ненастью. Красное небо с вечера сулит хорошую погоду, утренняя краснота воду дает. Черемуха зацвела — пора пшеницу сеять. Облака, плывущие вверх — погода будет ясной, вниз — жди дождя. Тучи в одну кучу сбились — будет ненастье. Что вперед начнет расти (трава или пшеница) — на то урожай и будет. Месяц в дымке — ненастье затянется. Накануне этого дня хозяйки пекли пшеничные обетные пироги, которыми 21 мая было принято угощать прохожих и соседей. Есть такой пирог самому ни в коем случае нельзя было.