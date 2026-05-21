21 мая в календаре: Вознесение Господне и Международный день чая

Вознесение Господне Международный день чая Всемирный день розы День музы и вдохновения Международный день Космоса День черёмухи душистой День Тихоокеанского флота ВМФ РФ Международный день белого вина «Шардоне» День полярника День действий в защиту психического здоровья Всемирный день медитации Всероссийский день защиты от безработицы День военного переводчика День обмена талисманами День «Говори как Йода» День работника БТИ Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития День всеобщей осведомлённости о доступности День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей День памяти преподобного Арсения Великого День памяти сестры Марии Хуммель.
Именины.
Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
Иван Пшеничник.
В этот день совершается память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов. Иоанн был младшим братом апостола Иакова; их обоих Иисус Христос призвал в число своих учеников на Генисаретском озере, где братья ловили рыбу. Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения.
На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».
Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.
События.
1502 год — испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.
1712 год — Санкт-Петербург стал столицей России.
1731 год — начало основания Тихоокеанского флота.
1853 год — в Лондоне представлен первый в мире аквариум.
1881 год — в США учреждено Американское Общество Красного Креста.
1904 год — в Париже основана Международная федерация футбола (ФИФА).
1937 год — начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».
1945 год — Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции.
1961 год — в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа.
1969 год — состоялся первый полет советского военно-транспортного самолета Ан-26.
1977 год — завершены съёмки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (18+).
1979 год — Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.
1982 год — Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.
1991 год — убийство Раджива Ганди.
1993 год — кинорежиссёр Никита Михалков избран главой Российского фонда культуры.
2000 год — в Швейцарии на референдуме большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Европейским союзом.
2006 год — в Черногории состоялся референдум о независимости.
2007 год — на всемирно известном клипере «Катти Сарк» произошёл пожар, серьёзно повредивший корабль.
2017 год — последнее представление цирка Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, существовавшего более 140 лет.
2019 год — Microsoft выпустила Windows Server 2019.
2024 год — происшествие с Boeing 777 над Мьяунгмьой, 1 погибший, 104 раненых.
В этот день родились.
Данте Алигьери (1265 — 1321 г.), итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка.
Альбрехт Дюрер (1471 — 1528 г.), немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения.
Гаспар-Гюстав Кориолис (1792 — 1843 г.), французский математик, инженер и ученый.
Михаил Зенкевич (1891 — 1973 г.), русский поэт и переводчик.
Ромен Гари (1914 — 1980 г.), французский писатель, литературный мистификатор, кинорежиссер.
Андрей Сахаров (1921 — 1989 г.), советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, Нобелевский лауреат.
Борис Васильев (1924 — 2013 г.), советский и российский писатель, общественный деятель.
Инесса Яунземе (1932 — 2011 г.), советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, врач.
Глеб Панфилов (1934 г.), советский и российский режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР.
Софико Чиаурели (1937 — 2008 г.), советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении.
Любовь Полищук (1949 — 2006 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Сергей Шойгу (1955 г.), российский государственный и военный деятель, генерал армии, Герой России.
Елена Водорезова (1963 г.), советская фигуристка, российский тренер по фигурному катанию.
Карен Хачанов (1996 г.), российский теннисист.
Народные приметы.
Радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, — к дождю, с противоположной — к прояснению погоды. Цветки акации желтой запаха совершенно не издают — к засухе. Много цветков у черемухи — к мокрому лету. Радуга утром — к дождю, вечером — к хорошей погоде. Три радуги — к длительному ветру. Если сегодня пошел дождь — урожай грибов будет богатым. День с дождями — гриб пойдет полками. Если венцы вокруг луны вплотную прилегают к ней, то начавшийся в этот день дождь скоро не закончится. Щука перед нерестом, когда бывает кратковременный жор, вначале хорошо хватает жерлицы, а потом вдруг перестает-к скорому похолоданию, ветру, ненастью. Красное небо с вечера сулит хорошую погоду, утренняя краснота воду дает. Черемуха зацвела — пора пшеницу сеять. Облака, плывущие вверх — погода будет ясной, вниз — жди дождя. Тучи в одну кучу сбились — будет ненастье. Что вперед начнет расти (трава или пшеница) — на то урожай и будет. Месяц в дымке — ненастье затянется. Накануне этого дня хозяйки пекли пшеничные обетные пироги, которыми 21 мая было принято угощать прохожих и соседей. Есть такой пирог самому ни в коем случае нельзя было.
